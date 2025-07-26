Волонтеров из Раменского наградили за помощь участникам СВО

Жителей Раменского Илью и Артема Пестрецовых наградили за волонтерскую деятельность и поддержку бойцов специальной военной операции. Заместитель главы муниципального округа Павел Коровин торжественно вручил им благодарственные письма.
Волонтеры и не думали о наградах, когда делали доброе дело. Илья Пестрецов всю жизнь старался помогать людям. Вот уже 17 лет он трудится в Министерстве чрезвычайных ситуаций. А его сын Артем в свои 13 лет перенимает опыт отца. После школы юноша планирует пойти по его стопам.
«Оказались на месте происшествия с сыном Артемом, не могли остаться в стороне, выполнили свой гражданский долг, так как любим Родину и должны помогать ей», — поделился волонтер Илья Пестрецов.
Отец и сын занимаются добровольческой деятельностью уже полгода и не планируют останавливаться.
«Мы делаем общее дело и должны продолжать помогать там, где мы можем», — сказал Павел Коровин.
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