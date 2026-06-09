Волонтеров из Чехова наградили в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО

В местном отделении Ассоциации ветеранов СВО Чехова наградили волонтеров, которые ежедневно помогают бойцам на линии фронта и жителям приграничных территорий. В торжественной церемонии приняла участие ветеран специальной военной операции Анна Поддубняя.

Штурмовая бригада «Восток» выступила с ходатайством наградить волонтеров, ставших опорой для военных. Инициативу поддержали социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» — Елена Дорончева и Елена Корнейчук.

Медалью «За помощь фронту» наградили руководителя волонтерского центра «За жизнь» Наталью Стахову. С начала спецоперации она выезжает с гуманитарной миссией к бойцам и мирным жителям приграничья, посещает госпитали. Также она заботится о семьях участников СВО, организует для них праздники и мероприятия.

Этим же знаком отметили Алексея Алексеева, генерального директора завода «СВОК», который активно помогает в сборе гуманитарной помощи. Медаль «За содействие СВО» вручили Имеду Мачитидзе — он уже второй год помогает бойцам на передовой.

«Выражаю огромную благодарность всем волонтерам муниципального округа Чехов за неоценимую помощь и поддержку. Вы формируете именно тот надежный тыл, благодаря которому наши бойцы на передовой с честью и храбростью выполняют боевые задачи, поставленные нашим президентом. Вручение наград сегодня от разведчиков и штурмовиков показывает, что ваша работа не остается незамеченной. Вместе мы обязательно победим!» — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.