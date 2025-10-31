Волонтеров и ветеранов боевых действий наградили в Химках

Встреча прошла в преддверии Дня народного единства. Она объединила ветеранов боевых действий, волонтеров, активистов «Молодой гвардии Единой России», педагогов и руководителей различных организаций городского округа Химки.

Были отмечены активные участники программы патриотического воспитания.

«Каждый вносит свой вклад в общее дело: работает с молодежью, поддерживает военнослужащих и помогает волонтерам СВО. Десятки добровольческих групп плетут маскировочные сети, создают более 40 видов продукции и собирают гуманитарную помощь. Тысячи химчан, включая предпринимателей, сотрудников предприятий и активных жителей, помогают отправлять грузы военным», — поделилась глава городского округа Химки Елена Землякова.

Она также добавила, что особое внимание в муниципалитете уделяют работе с молодежью. Ветераны, историки, учителя и депутаты проводят лекции, уроки и патриотические мероприятия. Все это демонстрирует связь поколений, любовь к Родине и преданность стране.

Присутствовали на мероприятии и депутаты Московской областной думы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и другие муниципальные депутаты.

На встрече награды вручили волонтерам, активистам, руководителям и учителям, внесшим особый вклад. Среди них были Ольга Кириллова, руководитель общественной военно-патриотической организации «Сова» имени Дмитрия Кириллова, и Мария Постольникова, возглавляющая волонтерское объединение «Ангелы фронта».

Также отметили Александра Александрова, руководителя Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, и ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции: Антона Зеньковича, сотрудника научно-производственного объединения «Энергомаш» имени Валентина Глушко, Владимира Коннова, Владислава Степушина, а также Антона Фирсова — ветерана войны в Афганистане и разведчика-снайпера. Среди награжденных был и полковник в отставке, кавалер ордена Почета Юрий Карпунов.

Мероприятие посетили и представители образовательных учреждений и социальных организаций: директор «Тридцать первой школы» Ольга Марасанова, советник директора по воспитанию Образовательного комплекса «Перспектива» Вадим Тузлуков, директор многофункционального социального комплекса «Восход» Андрей Малютин, руководитель Центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности Светлана Пашковская, советник директора по воспитательной работе Аэрокосмического лицея Надежда Галстян, а также советник директора и руководитель музея боевой славы школы № 30 Александр Титенок.

Заместитель директора Гимназии № 23 Дмитрий Шакулин, заслуженный летчик-испытатель и полковник ВВС Аркадий Газарян, учитель технологии школы «Наследие» Мария Букурова, учитель истории Гимназии № 9 Григорий Назаров, учитель-логопед школы № 1 Вера Фролова, директор спортивной школы «Дома юных техников „Интеграл“ имени академика Петра Грушина» Наталья Колесникова и заместитель директора, а также майор сухопутных войск в запасе Сергей Вересняк получили заслуженные награды.