Волонтеров и добровольцев СВО собрали на встрече в Химках

В Химках прошла встреча представителей администрации с волонтерами, которые помогают участникам специальной военной операции. Стороны обсудили вопросы поддержки и взаимодействия.

Встречу провели на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». Участие приняли волонтеры СВО, руководители городских добровольческих объединений и врио главы городского округа Инна Федотова.

Добровольцы ежедневно собирают и сортируют гуманитарную помощь, а затем отправляют грузы военнослужащим в зону проведения операции.

«Мы договорились о регулярном сотрудничестве. Администрация готова оказывать необходимую поддержку и проводить такие встречи чаще, чтобы объединять усилия для помощи нашим военным», — сказала Инна Федотова.

С 28 января в центре «Волонтеры Подмосковья» стартует акция по сбору гуманитарной помощи. Она продлится до 10 февраля. Принять участие может каждый.

Принимают средства личной гигиены, продукты длительного хранения, топливные брикеты, термобелье, термоноски, перчатки, варежки, а также открытки с пожеланиями для военнослужащих.

Пункты приема работают по адресам:

ул. 9 Мая, д. 18Б, тел. +7 495 793-09-88

ул. Совхозная, д. 4

ул. Московская, д. 21

Юбилейный пр-т, д. 33/2, подъезд 3

ул. Центральная, д. 1а

ул. 7-й Гвардейской дивизии, д. 21

Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.