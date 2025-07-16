Волонтеров и активистов наградили в Дмитровском округе

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов провел встречу с активными жителями. В этот день чествовали тех, кто занимается сбором гуманитарной помощи, патриотическим воспитанием молодежи, помогает в организации и проведении мероприятий.

Почетными грамотами Министерства обороны России были отмечены Ион и Светлана Аникэ, Алексей и Анна Кригер. Военно-патриотическое объединение «Юный разведчик» и активисты Виктор Колосов, Евгений Гадаев и Николай Миньков получили благодарность командира 18-й мотострелковой дивизии. Награды от войсковых частей и соединений, отделения «Боевого братства» вручили еще нескольким представителям организаций округа и работникам СМИ.

«Вы — неравнодушные, ответственные, целеустремленные люди, для которых любовь к Родине, земле, родным — не пустой звук, а ежедневное стремление помогать. Вы вкладываете душу и свои умения в общее дело, бескорыстно служите обществу. Благодаря вашей помощи и поддержке наши защитники знают: у них крепкий тыл, их любят и ждут, делают все, чтобы приблизить победу», — поблагодарил участников встречи Михаил Шувалов.