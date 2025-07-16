Волонтеров и активистов наградили в Дмитровском округе
Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов провел встречу с активными жителями. В этот день чествовали тех, кто занимается сбором гуманитарной помощи, патриотическим воспитанием молодежи, помогает в организации и проведении мероприятий.
Почетными грамотами Министерства обороны России были отмечены Ион и Светлана Аникэ, Алексей и Анна Кригер. Военно-патриотическое объединение «Юный разведчик» и активисты Виктор Колосов, Евгений Гадаев и Николай Миньков получили благодарность командира 18-й мотострелковой дивизии. Награды от войсковых частей и соединений, отделения «Боевого братства» вручили еще нескольким представителям организаций округа и работникам СМИ.
«Вы — неравнодушные, ответственные, целеустремленные люди, для которых любовь к Родине, земле, родным — не пустой звук, а ежедневное стремление помогать. Вы вкладываете душу и свои умения в общее дело, бескорыстно служите обществу. Благодаря вашей помощи и поддержке наши защитники знают: у них крепкий тыл, их любят и ждут, делают все, чтобы приблизить победу», — поблагодарил участников встречи Михаил Шувалов.
На мероприятии ВРИП главы округа передал ключи от многоместного автомобиля, подготовленного для выполнения боевых задач в зоне СВО. Его полностью отремонтировали, перекрасили и под завязку загрузили гуманитарной помощью. Доставить технику на фронт вызвался житель Дмитрова, активный доброволец Виктор Колосов.
Михаил Шувалов сообщил, что работа по инвентаризации автотранспорта администрации продолжается. Все машины, которые можно адаптировать под нужды СВО, будут отремонтированы и переданы военным.