Волонтерам в Дмитрове передали основы для плетения маскировочных сетей

В одном из залов Музея-заповедника «Дмитровский кремль» волонтеры изготавливают маскировочные сети для бойцов специальной военной операции. Депутат Мособлдумы Александр Орлов передал им специальные основы для плетения.

Женщины-волонтеры с первых дней специальной военной операции не только мастерят маскировочные сети, но и шьют белье для раненых на липучках, а также противодронные плащи. Помимо этого, они собирают и отправляют на фронт гуманитарные грузы.

«На передовой любая помощь из тыла поднимает дух бойцов. Я горжусь нашими жителями, которые, не жалея сил, помогают тем, кто сейчас защищает Родину. Это настоящий народный фронт, где каждый вносит свой вклад в Победу», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Депутат Московской областной думы Александр Орлов поблагодарил мастериц за их труд.

«Это сложная и очень важная работа, так как маскировочные сети спасают жизни бойцов. Рукодельницы вкладывают особый смысл в лоскутки, привязываемые к сети. Каждый из них — это вклад, который приближает бойцов к Победе. Выражаю им огромную благодарность за неравнодушие и такой важный труд», — сказал он.