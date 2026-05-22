Волонтерам СВО в Химках вручили сертификаты на отдых

Первые сертификаты на отдых волонтерам специальной военной операции вручили 20 мая в Химках. Среди награжденных — участники программы «Активное долголетие» и Химкинского отделения Союза пенсионеров Подмосковья.

Сертификаты активистам, которые оказывают помощь бойцам и участвуют в общественной жизни округа, вручили глава Химок Инна Федотова и депутат Валентин Герасимов.

С начала специальной военной операции химчане шьют антидроновые одеяла, плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь и ежедневно поддерживают бойцов.

«Наш округ славится людьми с добрым сердцем, готовыми оказать поддержку и заботу тем, кому она необходима», — рассказала Инна Федотова.

Восемь заездов в комплекс «Керчь» и 149 путевок предусмотрены для жителей Химок в этом году.

«Эти люди ежедневно доказывают, что настоящая сила — в единстве, взаимопомощи и искреннем желании поддержать тех, кто сегодня защищает нашу страну», — отметил депутат Валентин Герасимов.

Поддержка волонтеров и общественных активистов остается приоритетом администрации Химок. Инициативы по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям продолжают реализовывать в округе.

