Волонтерам из Серпухова передали гуманитарную помощь для военнослужащих

Волонтеры из Серпухова посетили Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Они получили гуманитарную помощь для дальнейшей отправки на передовую.
Сбор гуманитарного груза для защитников Отечества организовали ребята из трудового лагеря при Центре профориентации и трудоустройства молодежи совместно с родителями, а также общественные организации, члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», предприниматели и неравнодушные жители Серпухова.
Юлия, супруга военнослужащего с позывным Якудза, и ветеран боевых действий Дмитрий в ближайшее время доставят собранные необходимые вещи военным.
На встрече руководитель Единого центра Лидия Халачева, депутат окружного Совета Надежда Еремина, руководитель Общественной приемной «Единой России» Вадим Моторин и предприниматель Хабибулла Хафизулла поблагодарили волонтеров за их труд и добрые поступки.
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