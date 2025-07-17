Волонтерам из Серпухова передали гуманитарную помощь для военнослужащих

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Волонтеры из Серпухова посетили Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Они получили гуманитарную помощь для дальнейшей отправки на передовую.

Сбор гуманитарного груза для защитников Отечества организовали ребята из трудового лагеря при Центре профориентации и трудоустройства молодежи совместно с родителями, а также общественные организации, члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», предприниматели и неравнодушные жители Серпухова.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Юлия, супруга военнослужащего с позывным Якудза, и ветеран боевых действий Дмитрий в ближайшее время доставят собранные необходимые вещи военным.

На встрече руководитель Единого центра Лидия Халачева, депутат окружного Совета Надежда Еремина, руководитель Общественной приемной «Единой России» Вадим Моторин и предприниматель Хабибулла Хафизулла поблагодарили волонтеров за их труд и добрые поступки.

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