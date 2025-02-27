Волонтерам из Егорьевска вручили грамоты от Московской областной думы

Председатель Совета депутатов Егорьевска Михаил Лавров наградил волонтеров округа за помощь бойцам специальной военной операции. Неравнодушные жители уже три года плетут маскировочные сети и костюмы, изготавливают нашлемники, а также помогают в формировании гуманитарных конвоев.

Почетными грамотами наградили родных и близких бойцов, председателя егорьевского Совета ветеранов Георгия Кислова, руководителя клуба ветеранов «Золотой запас» Татьяну Грыжину и координатора егорьевской группы «Родные руки» Елену Козлову.

При храмах округа функционируют точки по созданию маскировочных сетей для военнослужащих. Кроме того, волонтеры регулярно изготавливают для фронта комплекты сухого душа и окопные свечи.

«Прихожане храма — это люди с открытым сердцем и доброй душой. Они отстоят литургию и после литургии до вечера работают у станка, плетут сети. Это дорогого стоит», — сообщила координатор егорьевской группы «Родные руки» Елена Козлова.