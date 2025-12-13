Волонтерам Долгопрудного передали гуманитарную помощь для фронта

В Долгопрудном состоялась встреча волонтеров, родственников участников специальной военной операции, депутатов и главы округа Олега Сотника в центре поддержки защитников. В рамках мероприятия волонтерам была передана гуманитарная помощь, включающая профессиональное швейное оборудование, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и средства связи.

Жена участника СВО Ольга Стерликова отметила, что волонтеры систематически отправляют участникам спецоперации все, что нужно для фронта.

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере за чаепитием, где участники обсудили вопросы поддержки военнослужащих и другие актуальные темы.