Волонтерам Богородского округа передали помещение в Электроуглях

Участники благотворительного фонда «Варяг» отметили новоселье. Благодаря помощи и содействию депутата Богородского округа Олега Коблякова, активных жителей и администрации, удалось найти удобное и доступное место в Электроуглях.

Волонтеры там смогут раскладывать и упаковывать различные сухие продукты, после чего отправлять их бойцам специальной военной операции на фронт. Первоначально добровольческий пункт располагался в Старой Купавне. Это было не очень удобно, ведь многие волонтеры живут в Электроуглях.

Решить проблему помог депутат Совета депутатов Олег Кобляков совместно с другими неравнодушными жителями. После он навестил участников фонда в рамках рабочей поездки.

«Удивительный запах, когда заходишь в помещение — аромат вкуснейших супов, приправ. Все очень чисто, продукты в надлежащем опрятном виде. Что можно сказать о ребятах? Они просто потрясающие!» — отметил Олег Кобляков.

Он уточнил у волонтеров фонда, какая еще помощь требуется, поздравил их с прошедшими праздниками и передал подарки. Кроме того, оказал посильную финансовую помощь на приобретение продуктов.