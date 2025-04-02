Волонтерам Богородского округа передали картофель для изготовления супов

Активные и неравнодушные жители города Электроугли и Старой Купавны, волонтеры фонда «Варяг» занимаются изготовлением специальных супов и различной продукции для фронта. Им передали дополнительно 150 килограммов картофеля. Из этого продукта после сушки волонтеры соберут более 15 килограммов сухого супа.

«Просто титанический труд, за который самый низкий поклон всем волонтерам! И давайте не будем забывать, что делают этот суп в том числе и бабушки, и матери наших бойцов — для тех, кто защищает сейчас наши рубежи, нашу Родину», — сказал Олег Кобляков

Совет депутатов Богородского городского округа тесно сотрудничает со всеми волонтерскими группами, интересуются насущными нуждами для оказания поддержки и всегда находят возможность помочь. Такие поставки продуктов для изготовления супов будут проходить ежемесячно.