Волонтера наградили за помощь участникам СВО в Богородском округе

Инженер‑строитель Владимир Холодов из Богородского округа в свои 86 лет на постоянной основе помогает участникам Специальной военной операции — и делает это не по обязанности, а по зову сердца. В Богородском округе отметили человека, чье неравнодушие и преданность делу становятся настоящим примером для окружающих.

История началось с простого шага: Владимир Холодов пришел несколько месяцев назад в Дом СВО города Ногинск, чтобы узнать, чем может быть полезен бойцам. С тех пор он не остается в стороне ни на день.

Его помощь многогранна — он поддерживает военнослужащих и физически, и материально. Особенно важна его оперативность: как только поступает запрос на приобретение медикаментов, Владимир Константинович тут как тут. Он неоднократно приобретал лекарства на значительные суммы, закрывая насущные потребности тех, кто находится на передовой.

В знак признания бескорыстного вклада и искреннего патриотизма 27 августа начальник отдела поддержки участников СВО и их семей БГО Юлия Моисеева вручила Владимиру Холодову медаль за помощь фронту.