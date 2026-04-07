Волонтер СВО провел тренировку по единоборствам в Солнечногорске

6 апреля в спортивной школе № 1 Солнечногорска состоялась открытая тренировка с волонтером СВО, многократным чемпионом России и мира по смешанным единоборствам, телеведущим и актером Александром Зарубиным. Он обучил юношей ударным и борцовским приемам, а также мотивировал к саморазвитию. К мастер-классу присоединились ветераны СВО.

Занятие объединило воспитанников Федерации дзюдо и самбо Солнечногорска, Федерации бокса Солнечногорска и Федерации рукопашного боя Московской области. Многие ребята обладают хорошей подготовкой и успешно выступают на соревнованиях различного уровня. «Ребята очень хотели, чтобы я приехал и провел с ними время по-спортивному. Очень приятно, что вместе с нами наши герои, ветераны СВО — настоящий пример для молодого поколения», — отметил Александр Зарубин.

Помимо демонстрации техники, гость много говорил с участниками о мотивации, достижении целей и самосовершенствовании, подчеркнув важность моральных принципов и здорового образа жизни. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поблагодарил Александра Зарубина и ветеранов: «Александр Зарубин популярен у молодежи и вдохновляет своим примером. Он показал ребятам, что упорным трудом и большим желанием можно добиться любых целей. Спасибо и нашим героям, которые учат подростков уважению и любви к Родине». Мероприятие прошло в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России».