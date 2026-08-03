Заира Дадаева, учитель начальных классов школы № 19 имени Романа Катасонова, примет участие в финале регионального состязания. Мероприятие состоится 4 сентября в театре Российской Армии.

Заира — супруга участника специальной военной операции, который с 2022 года защищает Родину. Она выступает в госпиталях, собирает гуманитарную помощь, плетет маскировочные сети. Своим воспитанникам женщина прививает патриотизм.

По итогам полуфинала Заира вошла в число десяти финалисток. На суд жюри она представила вокальный номер на родном кумыкском языке.

На сцене ее поддерживали участники ансамбля «Молодость Кавказа» филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. За нее болели дети, коллеги, депутаты и представители Единого центра поддержки участников специальной военной операции.