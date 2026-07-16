Волонтер СВО из округа Пушкинский стала участницей всероссийского конкурса

Алена Нарыжная, создатель волонтерской группы «Своих не бросаем», вышла в полуфинал конкурса «Женщина — герой 2026». В прошлом году она стала лауреатом губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело».

Из 140 участниц отобрали 65 полуфиналисток, среди которых была и Алена. Полуфинал прошел 15 июля в доме культуры «Кучино».

Алена — не просто участница проекта. Это человек с огромным сердцем, опора своей семьи и символ русской женщины, которая всегда была и остается надежным тылом страны. Она создала волонтерскую группу «Своих не бросаем», участники которой формируют аптечки и медицинские рюкзаки для раненых по комплектации, разработанной военными врачами.

В 2022 году ее муж Дмитрий был призван на военную службу и направлен в зону СВО. Он погиб в июле 2024 года, посмертно награжден орденом Мужества.

На конкурсе также выступил юный житель округа Сергей Горбачев из Образовательного комплекса № 8. Он исполнил песню «На войне про войну не поют» (слова Натальи Бондаревой, музыка Андрея Новожилова). Выступление стало настоящим украшением вечера.