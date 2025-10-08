Волонтер из Серпухова выступила в полуфинале областного конкурса

Московский областной конкурс «Женщина — герой» проходит по инициативе депутата Госдумы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергея Колунова при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В полуфинале приняла участие педагог из Серпухова Екатерина Егорова.

Серпуховчанка представила на суд жюри музыкальную композицию. Екатерина Егорова не только учит детей, но и возглавляет волонтерское движение «Территория Z», созданное женами участников специальной военной операции для поддержки семей военнослужащих. Супруг Екатерины Александр с 2022 года служит ефрейтором на передовой. За свою активную гражданскую позицию и помощь фронту волонтер была награждена медалью.

Конкурс проходит под символичным девизом: «Сила женщины — сила России». Цель мероприятия — подчеркнуть красоту, силу духа и увереннось российских женщин, которые, несмотря на любые трудности, хранят домашний очаг, заботятся о близких людях и занимаются воспитанием детей.

Финал конкурса состоится в День матери — 30 ноября, на площадке Музея Победы на Поклонной горе. Председателем жюри в финале будет заслуженный артист России SHAMAN.