Волонтер из Озер выступила в финале областного конкурса «Женщина-герой»

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве прошел финал областного конкурса «Женщина-герой». На сцене выступила общественный деятель из Озер городского округа Коломна Валентина Александровна Никифорова.

«То, что я стала финалисткой, это благодаря моему коллективу, моей дружной семье. Если мы что-то делаем, мы делаем вместе. Пришел 2022 год, и мы беспрекословно, потому что мы все пенсионеры, наши отцы прошли фронтовыми дорогами, а матери были тружениками тыла, которые трудились на победу. Поэтому мы сразу же включились в эту работу. Начали плести сети, вязать носки, шить трусы, собирать различный материал и делать окопные свечи, которые ребятам особенно в зимнее время очень необходимы», — сказала Валентина Александровна.

Валентина Никифорова — мать кадрового офицера, которая помогает военнослужащим с начала проведения специальной военной операции.

Валентина прошла в финал среди 136 участниц со всей Московской области. За три года волонтер отправила на фронт 14 гуманитарных грузов. Особое впечатление на судей произвело яркое выступление пенсионерки вместе с озерским ансамблем «Калинка».

«Для нашего ансамбля участие в этом конкурсе было праздником, мы с большим удовольствием участвовали, готовились. Валентина Александровна для нас — эталон красивой женщины, умной, мудрой, и поэтому мы поддержали ее в этом начинании. Понравился зал, было легко работать», — сказала участница ансамбля «Калинка» Людмила Бухтиярова.

Поддержать финалистку приехал и глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Он поздравил Валентину Никифорову с таким результатом.

Победительницей стала жительница Егорьевска. Об этом объявил со сцены председатель жюри — заслуженный артист России Ярослав Дронов, SHAMAN.