Волонтер из Истры получила медали за освобождение Курской области

В своей третьей боевой командировке Екатерина «Ураган» участвовала в штурмовой операции «Железный поток» по освобождению города Суджа в Курской области. За проявленное мужество и отвагу ей вручили две награды: государственную медаль «За отвагу» и медаль «За освобождение Курской земли».

Екатерина «Ураган» в 2023 году подписала контракт с Министерством обороны Российской Федерации. С детства, воспитанная в военной семье, она знала, что ее предназначение — помогать людям и защищать Родину. За ее плечами уже три командировки в зону специальной военной операции.

Первоначально она планировала стать медсестрой, но судьба направила ее на путь стрелка, а затем штурмовика. В своем отряде она единственная женщина, и к ней предъявляют такие же высокие требования, как и к мужчинам.

«Основным стимулом для меня была и есть любовь к Родине, чувство патриотизма. Я считала своим долгом пойти в зону проведения специальной военной операции и сделать все, что в моих силах, чтобы приблизить нашу общую Победу», — рассказывает Екатерина.

Во время третьей командировки Екатерина участвовала в штурмовой операции «Железный поток» по освобождению города Суджа в Курской области. За проявленное мужество она была награждена двумя медалями: государственной медалью «За отвагу» и медалью «За освобождение Курской земли».