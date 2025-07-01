Волонтер из Домодедова отправился в Курскую область с гуманитарной миссией

Молодой волонтер Егор Щербаков из Домодедова поехал в Курскую область в составе гуманитарной миссии «Молодой гвардии Единой России». Добровольцы помогают доставлять гумпомощь, эвакуировать местных жителей, оформлять документы, они также трудятся в госпиталях и временных пунктах размещения.

Вместе с Егором Щербаковым в команду вошли волонтеры из Пензенской, Челябинской, Липецкой, Московской и Свердловской областей, а также из Республики Татарстан. По словам добровольца из Домодедова, участие в гуманитарных миссиях — это пример патриотизма и любви к Родине.

«Я всегда рад откликнуться на призыв о помощи, ведь в трудную минуту важно поддерживать друг друга», — поделился Егор Щербаков.

Работа волонтеров поможет не только улучшить жизнь пострадавших, но и укрепить связь между жителями разных регионов России.