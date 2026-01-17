Волонтер из Дмитрова отправился помогать жителям освобожденных территорий

Он помог создать штабы помощи в Донецкой Народной Республике. Сейчас в них оказывают помощь эвакуированным гражданам.

Дмитровский округ с самого начала специальной военной операции участвует в поддержке участников боевых действий. Волонтеры и активисты плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь и оказывают адресную поддержку семьям военнослужащих.

Одним из таких добровольцев стал Георгий Роменков. Вместе с единомышленниками он создал в Ясиноватой и Авдеевке штабы, где помогает гражданам с оформлением документов, поиском родственников, оказывает первую помощь и организует питание. Глава Ясиноватского округа Александр Пеняев лично поблагодарил Георгия и его товарищей за помощь.

Глава округа Михаил Шувалов подчеркнул, что для жителей Дмитрова поддержка фронта — это ежедневная конкретная работа. Каждый желающий может присоединиться к этой миссии, обратившись в местную общественную приемную «Единой России» на улице Лиры Никольской, дом 4 или в молодежный центр «Сфера» на улице Махалина, дом 40.