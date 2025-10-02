Руководитель волонтерского сообщества «Чеховская кашеварочка» Ирина Черникова приняла участие в очном этапе конкурса, который прошел 1 октября во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске. Проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по инициативе депутата Госдумы и сопредседателя Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области Сергея Колунова.

Участницы представили жюри свои визитки и исполнили творческие номера. По итогам полуфиналов отберут восемь героинь, которые получат заслуженное признание своего труда и возможность поделиться своими историями с миллионами россиян.

«Все участницы молодцы, организаторы тоже шикарно все продумали. В зале меня поддерживала моя команда — волонтерские движения „Материнский покров“ и „Чеховская кашеварочка“. Мы собираем гуманитарную помощь, плетем маскировочные сети, изготавливаем сухие супы, каши и сами отвозим ребятам в зону спецоперации каждые полтора месяца», — поделилась руководитель волонтерского сообщества «Чеховская кашеварочка» Ирина Черникова.

Уже 30 ноября, в День матери, состоится финал конкурса. Он пройдет в Музее Победы на Поклонной горе.