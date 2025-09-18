Волонтер из Чехова вышла в полуфинал конкурса «Женщина–герой»

Цель проекта — поддержать представительниц прекрасного пола из семей участников специальной военной операции, чьи поступки служат примером для общества. Всего на конкурс подано более 130 заявок.

Проект реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по инициативе депутата Госдумы и сопредседателя Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области Сергея Колунова.

В полуфинал отобраны 70 участниц, в числе которых — создатель объединения «Чеховская кашеварочка» Ирина Черникова.

Напомним, что активистка вместе с другими волонтерами собирает и отвозит гуманитарную помощь нашим бойцам на передовую.