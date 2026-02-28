Вокалист из Балашихи победил на региональном этапе национального конкурса

Игорь Нарижний, воспитанник студии эстрадно-джазового вокала «Джем» из дома культуры «Чайка», занял первое место на очном этапе конкурса «Голоса Победы. Регионы». Соревнования для участников из Московской области прошли 25 февраля.

На сцену вышли дети участников специальной военной операции и военнослужащих, дети гуманитарной миссии и ребята из Донбасса, проживающие в Подмосковье. Игорь Нарижний исполнил песню «Смуглянка» в сопровождении образцового хореографического коллектива «Росинка».

Теперь юный вокалист представит область на четвертом гала-концерте «Голоса Победы». Там он выступит на одной сцене с известными артистами страны.

Конкурс «Голоса Победы» проводится при поддержке Администрации президента Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны России. Он направлен на выявление и поддержку талантливых детей, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.