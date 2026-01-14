Воинскую часть в зоне СВО обеспечит оптоволокном Лосино-Петровский округ

В Лосино-Петровском завершился благотворительный сбор на оптоволоконную связь для воинского подразделения в зоне СВО. Все необходимые средства были собраны жителями в рекордные сроки.

Средства были направлены на помощь земляку из Лосино-Петровского, который в настоящее время выполняет боевые задачи. На собранные деньги уже закуплено все необходимое оборудование и материалы для организации стабильной и защищенной линии связи.

«Этот результат — лучшее доказательство нашей общей силы. Каждый ваш вклад стал частью большой и важной поддержки. Спасибо каждому из вас!» — поблагодарила жителей заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец.

Доставку оборудования в зоне специальной военной операции в ближайшее время обеспечат волонтеры объединения «Тыл Добра» имени Евгения Николаева. Администрация округа подчеркнула, что успех этой инициативы стал возможен исключительно благодаря массовой поддержке и искреннему участию местных жителей.