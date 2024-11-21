Украинский актер Петр Великий, принимавший участие во вторжении ВСУ на территорию Курской области, ликвидирован. Информация о его гибели появилась на сайте Черниговского драмтеатра — там артист работал до того, как вступить в ряды украинских боевиков.
Ставшему диверсантом актеру было 48 лет. в Черниговском академическом музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко он прослужил 20 лет.
Был ведущим мастером сцены. За время карьеры исполнил более 35 ролей.
Ранее стало известно о ликвидации на Покровском направлении украинского барабанщика Николая Amorth Состина. В Незалежной его называли частью истории местного блэк-метала, отметил Life.
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