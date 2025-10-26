Украинский военнослужащий вернулся в блиндаж, который успели занять российские военные. Бойца ВСУ взяли в плен, сообщил РИА «Новости» штурмовик Южного военного округа с позывным Акуленок.

Подразделения Южной группировки войск РФ проводили штурм на Константиновском направлении в Донбассе.

«Я запрыгнул в блиндаж, открыл огонь, они побросали оружие и сдались. Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришел третий. Он думал, что там свои, а там уже мы», — сказал Акуленок.

На допросе пленный рассказал, что его сослуживцев насильно мобилизовали прямо с рабочих мест. Потом их отправили в бой в качестве «пушечного мяса» без необходимой подготовки.

Еще двух боевиков ВСУ взяли в плен в Сумской области. Во время осмотра у них обнаружили свертки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами.