Военный психолог будет помогать бойцам в Едином центре СВО в Солнечногорске

В дополнение к общим встречам бойцы смогут посещать индивидуальные консультации по вечерам и в выходные дни. Профессионалы выслушают их переживания, помогут справиться с тревожными мыслями и проработать психологические травмы, а также постепенно адаптироваться к мирной жизни.

«Каждому бойцу после возвращения домой важно найти в себе силы, чтобы восстановиться после поля боя. Теперь можно приехать в Центр СВО на Красной, 22а, и записаться на консультацию», — рассказал глава городского округа Константин Михальков.

Содействие в открытии этого нового направления оказывает военный психолог руководитель автономной некоммерческой организации «Межотраслевой институт реабилитации человека — реабилитационное сообщество» Дмитрий Павленко.

Он активно консультирует бойцов СВО: посещает госпитали, проводит встречи и делится своим опытом. Дмитрий — инвалид первой группы из-за военной травмы: в 19 лет он потерял руки и ноги. Этот опыт вдохновил его стать психологом-реабилитологом. Сегодня он является общественным деятелем, мировым рекордсменом по дайвингу и отцом двоих детей.

«Самые сильнее люди — те, кто находит в себе силы обнять и помочь подняться другому. В нашем центре помогут тем, кто вернулся с фронта и не может найти себя в тишине, кто носит боль внутри, боясь обжечь других», — поделилась заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

В развитии направления психологической помощи в Едином центре СВО в Солнечногорске также участвуют куратор Фонда защитников Отечества Алексей Михайлов, благотворитель и продюсер Екатерина Куприк и члены отделения Ассоциации ветеранов СВО.