Военный прокурор провел встречу с участниками СВО в Химках

В Химках состоялся прием граждан по вопросам социальной поддержки и защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие организовали фонд «Защитники Отечества» совместно с военной прокуратурой и Ассоциацией ветеранов СВО.

Цель встречи — помочь жителям разобраться в правовых и социальных вопросах и получить адресные рекомендации.

На приеме у военного прокурора побывали 12 человек. Основные темы обращений касались взаимодействия с воинскими частями, мер социальной поддержки для семей военнослужащих, а также порядка оформления удостоверения ветерана боевых действий. По каждому вопросу специалисты дали подробные разъяснения норм действующего законодательства и конкретные шаги, которые стоит предпринять заявителям.

Химкинский филиал фонда «Защитники Отечества» за два года работы оказал содействие в решении более чем 1,5 тысячи обращений от жителей округа. Такая системная работа помогает семьям быстрее находить ответы на сложные вопросы и получать положенные меры поддержки.

«Перед нами стоит задача помогать вернувшимся военнослужащим адаптироваться к мирной жизни. Объединив усилия фонда „Защитники Отечества“, Ассоциации ветеранов СВО и других организаций, мы способны быстро решать текущие вопросы и предоставлять необходимую помощь. Важно, чтобы всесторонняя поддержка охватывала не только самих бойцов и ветеранов СВО, но и их родных — в вопросах медицинского обеспечения, социальных выплат, образования, трудоустройства и других», — отметил участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Консультацию по взаимодействию с прокуратурой и другим видам помощи можно получить по предварительной записи.