Военный прокурор провел встречу с семьями бойцов СВО в Химках

В Химках прошла встреча ветеранов и членов семей участников специальной военной операции с военным прокурором Солнечногорского гарнизона Александром Пустовым. В мероприятии приняли участие подопечные фонда «Защитники Отечества», актив штаба Комитета семей воинов Отечества и члены химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Обращения семей военнослужащих рассматривают не только в рамках индивидуальных консультаций, но и на регулярных совместных встречах с представителями прокуратуры — их проводят раз в месяц. По словам социального координатора химкинского филиала фонда Евгении Евсеевой, такой формат позволяет эффективнее решать проблемы: за одну встречу удается разобрать сразу несколько вопросов.

На встрече обсудили ключевые проблемы, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих: взаимодействие с воинскими частями, получение информации о пропавших без вести, выплаты, оформление наград и возврат личных документов. Представители фонда отметили, что сотрудничество с прокуратурой уже помогло решить ряд обращений жителей.

За два года работы фонд «Защитники Отечества» обработал более полутора тысяч обращений жителей Химок. Взаимодействие с прокуратурой позволяет быстрее находить решения в сложных ситуациях.

Лидер Движения общественной поддержки, заместитель руководителя химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин отметил, что регулярные встречи с военным прокурором — это реальная возможность для семей бойцов получить ответы на самые сложные вопросы. Когда человек знает, что его проблема не останется без внимания, что ее разберут и помогут найти решение — это уже большая поддержка. Он сам ветеран СВО и знает, как важно, чтобы правовая помощь была доступной.

Получить правовую консультацию можно по предварительной записи по адресу: улица Пролетарская, дом 1. Режим работы: по будням с 09:00 до 18:00. Телефон для справок: 8 (498) 602-00-23.