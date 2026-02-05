Военный медик пополнил ряды Ассоциации ветеранов СВО в Богородском округе

В Богородском округе пополнили ряды местной Ассоциации ветеранов специальной военной операции. В ее состав вошла женщина-медик с уникальным опытом работы в зоне боевых действий.

Айшат Гаджиева стала новым членом организации в день первой годовщины создания Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Она служила медиком в 51-й армии, где занималась эвакуацией раненых и развертыванием полевых лазаретов.

«Солдаты называли меня „сестрой“, а местные жители благодарили со слезами. Там мой мир перевернулся, многое теперь видится иначе», — рассказала Айшат.

Во время одной из сложных командировок на передовой Айшат получила ранение, но не оставила свой пост, продолжая работать под огнем и атаками дронов. После обучения в Ростове ее направили в 51-ю армию, где она провела несколько месяцев в «красной» зоне.

Сейчас, находясь в запасе, ветеран посвящает время семье — она воспитывает троих детей. Также Айшат начала писать книгу, чтобы сохранить память о пережитом.