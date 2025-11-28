Военный корреспондент провела урок мужества для молодежи Солнечногорска

Заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, военный корреспондент Лина Корсак провела встречу формата «Диалог на равных» с активистами «Молодой гвардии». Она рассказала о своем профессиональном пути, опыте работы в зоне боевых действий и значении честного освещения событий, а также ответила на вопросы участников.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Наставник Z», реализуемого молодежным движением при поддержке ветеранов специальной военной операции, партии «Единая Россия» и Минпросвещения России.

Лина Корсак вспомнила, что после окончания Московского университета МВД РФ девять лет работала в уголовном розыске, затем перешла в криминальную журналистику и спустя два года перевелась в военный отдел. В феврале 2022 года она оказалась в Донецке с коллегами, а в 2024 году заключила контракт с Минобороны, получила военно-учетную специальность и отправилась на фронт.

«Происходящее на Донбассе еще до начала специальной военной операции не могло оставить равнодушным, если ты человек думающий и сострадающий. Об этом нужно рассказывать, потому что мы сталкиваемся с тем, что мир пытается переписать историю, в том числе Великой Отечественной войны: и века не прошло, а подвиги советских солдат пытаются нивелировать. Важно доносить не сухими сводками, а через истории людей: мирных жителей, солдат — правду», — сказала Лина Корсак.

В ходе беседы молодые люди интересовались повседневной жизнью на фронте, качествами, которые помогают выдерживать трудности, юмором в повседневной жизни солдат, особенностями профессии военного журналиста и тем, как формируется решение отправиться в зону СВО.

«Такие встречи ветеранов СВО с подрастающим поколением мы проводим постоянно. Люди, которые приходят к нам в ассоциацию, школы, молодежные организации, — непосредственные участники пишущейся на наших глазах истории страны. Они доносят до ребят важные посылы: о героизме и дружбе, ответственности и верности Родине, долге и чести. И, самое главное, делятся личным накопившимся опытом: о том, пережили сами, их боевые товарищи, мирные люди», — подчеркнула советник главы городского округа Виктория Куракова.