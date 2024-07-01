Военный эксперт Литовкин заявил, что изучение ATACMS поможет использовать против них системы РЭБ

Чтобы найти больше способов для ведения радиоэлектронной борьбы против ракет, которые поставляют на Украину, нужно более тщательно изучать части ATACMS. Об этом радио Sputnik рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, нужно иметь возможность сбивать вражеские ракеты разными способами. Важно иметь больше вариантов, чем сбивать только зенитными ракетами.

«Мы это изучаем для того, чтобы наши противоракеты были более точными. И для того, чтобы, кроме ракет, мы могли использовать системы радиоэлектронной борьбы», — отметил эксперт.

Он добавил, что специалисты занимаются изучением частот, гироскопа и остальных компонентов. Они определяют тип металла, его слабые стороны и способы поражения.