Военный эксперт Кошкин назвал чересчур амбициозными слова Зеленского о скором конце российско-украинского конфликта
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с «Ридусом» прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что завершение российско-украинского конфликта «находится ближе, чем кажется».
Кошкин отметил, что в последнее время вооруженные силы России действительно добились успехов на фронте в Донбассе и в Курской области. При этом он также отметил, что растет общественное мнение о необходимости прекращения боевых действий на Украине, однако Зеленскому утверждать, что конфликт завершится «быстрее, чем кажется», было бы слишком самонадеянно.
По мнению Кошкина, заявления Зеленского о возможном скором завершении конфликта с Россией, в первую очередь, направлены на улучшение отношений с западными союзниками.
В итоге военный политолог пришел к выводу, что, несмотря на подобные сообщения, не следует спешить и нужно сохранять концентрацию.