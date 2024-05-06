Военный эксперт Корнев назвал обыденным делом российские учения по применению ТЯО | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 18:03 Военный эксперт Корнев назвал обыденным делом российские учения по применению ТЯО

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Президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению тактического ядерного оружия. Подобные маневры являются обыденным делом, сообщил военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Ридусом».

Применение тактического ядерного оружия отрабатывается российскими военными ежегодно. По словам эксперта, явная демонстрация учений необходима, чтобы показать, что России есть чем ответить на обострение конфликта вокруг Украины.

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Корнев отметил, что такое оружие используют артиллерия, ракетные бригады, любая фронтовая авиация и боевые корабли.