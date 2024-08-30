Военный эксперт Кнутов: украинский F-16 могли уничтожить дружественным огнем

Директор Музея войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал крушение украинского истребителя F-16 производства США. В настоящее время существуют три версии событий, отметил специалист в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Одно из предположений озвучила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Она сказала, что самолет был сбит комплексом Patriot. То есть это дружественный огонь», — пояснил эксперт.

По его словам, подобные ситуации происходили во время войны в Ираке. Система опознавания работала по устаревшим кодами и принимала американские самолеты за противника, рассказал Кнутов.