Военный эксперт Кнутов: украинский F-16 могли уничтожить дружественным огнем
Директор Музея войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал крушение украинского истребителя F-16 производства США. В настоящее время существуют три версии событий, отметил специалист в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Одно из предположений озвучила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Она сказала, что самолет был сбит комплексом Patriot. То есть это дружественный огонь», — пояснил эксперт.
По его словам, подобные ситуации происходили во время войны в Ираке. Система опознавания работала по устаревшим кодами и принимала американские самолеты за противника, рассказал Кнутов.