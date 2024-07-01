Военный аналитик Леонков заявил, что Global Hawk летают над Черным морем не просто так

Важно, чтобы США осознавали, что любые провокационные действия их дронов над Черным морем не останутся без внимания. Об этом радио Sputnik рассказал военный аналитик Алексей Леонков.

По его словам, американские беспилотники, задействованные в разведывательной деятельности и направлении ударов точного вооружения, которое поступает в Киев для атак на российскую территорию, должны быть нейтрализованы. Потому что эти беспилотники Global Hawk не просто так взмывают в небо. Зачастую после их полета следует точечный удар.

Находясь в международных водах, дрон выполняет маневры, периодически включая и выключая транспондер, демонстрируя вызывающее поведение.

«Думаю, они будут продолжаться, пока мы этому тигру не вырвем все зубы. Нужно эти беспилотники сбивать, искать суда, с которых, вероятнее всего, стартуют БЭКи (безэкипажные катера, — ред.) и проводить соответствующие мероприятия, чтобы это все пресекать», — отметил эксперт.

Он добавил, что безопасность границ в такое время должна переходить на другой уровень.