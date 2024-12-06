Военные волонтеры ОНФ посетили реабилитационный центр в Сергиевом Посаде

Министерство социального развития Московской области сообщило о запуске уникального реабилитационного центра имени Мещерякова, который стал первым в России учреждением, предоставляющим помощь жителям страны с нарушениями слуха и зрения. Реабилитационные услуги в центре также доступны участникам специальной военной операции.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что в центре состоялся первый инклюзивный заезд для военнослужащих с травмами слуха и зрения, в рамках которого была разработана специальная программа реабилитации.

Представители Общероссийского народного фронта, участвующие в акции «Мы вместе», ознакомились с возможностями центра и методами реабилитации участников СВО. Специалисты центра провели экскурсию, на которой рассказали о каждом этапе восстановления и обучения бойцов.

Основная особенность центра заключается в том, что он не только помогает адаптироваться к жизни с новыми особенностями здоровья, но и предлагает освоение новых профессий. Это способствует восстановлению утраченных навыков и интеграции в общество.

Гости высоко оценили потенциал центра и подчеркнули важность таких инициатив для поддержки военнослужащих, вернувшихся с фронта. Участники специальной военной операции часто сталкиваются с серьезными физическими и психологическими травмами, и наличие специализированных учреждений, таких как центр имени Мещерякова, играет важную роль в их восстановлении и возвращении к полноценной жизни.

Также волонтеры указали на необходимость повышения осведомленности о подобных центрах и их возможностях среди населения. Это поможет привлечь больше людей, которые нуждаются в поддержке, и создать широкую сеть помощи для ветеранов и участников специальной военной операции.