Военные лобби саботировали стамбульский процесс по Украине

Военные лобби в 2022 году заблокировали стамбульские переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова привело РИА «Новости» .

Противостояние на Украине продолжается уже третий год, отметил турецкий лидер в ходе церемонии завершения военных учений EFES-2024.

«К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы военными лобби», — добавил он.

Одним из условий подписания стамбульских соглашений в 2022 году было вступление США в конфликт в случае их невыполнения. Этот пункт сделал договор невыгодным для американцев.