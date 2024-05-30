Военные лобби саботировали стамбульский процесс по Украине

Эрдоган обвинил военные лобби в блокировке стамбульского процесса по Украине

Depo Photos/Keystone Press Agency
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные лобби в 2022 году заблокировали стамбульские переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова привело РИА «Новости».

Противостояние на Украине продолжается уже третий год, отметил турецкий лидер в ходе церемонии завершения военных учений EFES-2024.

«К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы военными лобби», — добавил он.

Одним из условий подписания стамбульских соглашений в 2022 году было вступление США в конфликт в случае их невыполнения. Этот пункт сделал договор невыгодным для американцев.

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