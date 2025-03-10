Военные эксперты расскажут о ситуации в Судже в подкасте «Плохие парни»

Бои за Суджу начались в Курской области. Группа российских бойцов прошла через трубы бывшего магистрального газопровода и оказалась в тылу врага.

Что происходит в Суджанском районе, как российские бойцы преодолели 10 километров в узком пространстве газовых труб и что готовят украинские боевики в ответ на свой разгром, в подкасте «Плохие парни» расскажут военные эксперты Разведос и Констебль.