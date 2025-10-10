Военные багги-пикапы изготовили на заводе во Фрязине

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев и муниципальный депутат Дарья Смирнова встретились с руководителями компаний «Ф-МоторСпорт» и «Аврора Трейлер» Эдуардом и Евгением Мымриными. С 2022 года они поддерживают участников специальной военной операции и разрабатывают технические решения для фронта.

Президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!» оценил багги «Маламут» — машину, которая предназначена для эвакуации раненых с поля боя под огнем противника. На выставке также презентовали электрические эвакуационные тележки ТэТэ имени Андрея Филатова. В рамках проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, была разработана уникальная микросхема для тележки Тэ Тэ, которая позволяет управлять транспортом в режиме круиз-контроля.

Дмитрий Воробьев и Дарья Смирнова осмотрели образец военного багги-пикапа, представленного Владимиру Путину. Машина предназначена для эвакуации личного состава из зоны боевых действий, а также для оперативной переброски вооружения и снаряжения.

«Разрабатываемые во Фрязине технологии уже доказали свою эффективность, помогая военнослужащим выполнять боевые задачи с минимальными рисками. Горжусь, что в нашем наукограде работают талантливые инженеры, специалисты и рабочие, чей труд служит делу защиты Отечества и сохранения жизней наших солдат» — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.