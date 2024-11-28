Военнослужащим из Химок напомнили о доступных мерах социальной поддержки

Жители Химок, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах России, могут рассчитывать на более чем 20 мер социальной помощи. Так, ветеранам боевых действий и их семьям компенсируют 50% расходов на жилье, предоставляют бесплатный проезд, санаторные путевки и оплату дороги до места лечения. Также бойцам полагаются ежемесячные выплаты.

С 1 ноября действует электронное удостоверение «Ветеран боевых действий». С его помощью можно бесплатно ездить по Москве и Подмосковью, а также оформлять льготы на оплату ЖКУ без заявлений. Помимо этого, особые льготы предусмотрены для детей военнослужащих: бесплатное обучение в учреждениях культуры и спорта, питание в школах, путевки в лагеря на Черноморское побережье или в Подмосковье. Младшим детям предоставляются места в детских садах вне очереди.

Для пожилых родителей бойцов доступны социальные услуги на дому, санаторное лечение и газификация. Семьи военнослужащих получают регулярную помощь от социальных работников и волонтеров. Также решаются вопросы оформления кредитных каникул, ЖКУ, льгот на садики и секции.

Напомним, узнать подробности о мерах поддержки можно по телефону 8 (495) 793-09-88 или в Центре поддержки участников СВО и их семей по адресу: улица 9 Мая, 18Б, с 9:00 до 18:00 по будням.