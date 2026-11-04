Военнослужащего из Серпухова отметили благодарностью Генштаба

3 ноября, в преддверии Дня военного разведчика, заместитель командира разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Сергей Ситников был удостоен благодарности от руководства Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Награду ему вручил заместитель командира Добровольческого корпуса по военно-политической работе товарищ Сармат.

Благодарность объявлена за отличия при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, профессионализм, инициативу и старание.

«Для меня это признание заслуг всей нашей команды и каждого бойца, который стоит рядом. Горжусь тем, что служу в одном строю с такими профессионалами. Спасибо за оказанное доверие! Служу России!» — отметил Сергей Ситников.

Серпухович также поздравил земляков с Днем народного единства и пожелал всем крепости духа.