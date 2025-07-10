Американские инструкторы обучали украинских военных медицине в Харьковской области. Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин в беседе с корреспондентом РИА «Новости» .

По его словам, подготовку проводили двое граждан США — мужчина и женщина около 35 лет. Они представились как Джейсон и Кейтлин и говорили на английском языке.

«Двое американцев, они меня учили медицине. Мужчина и женщина», — рассказал Куропаткин.

Он уточнил, что инструкторы подчеркивали свое происхождение, заявляя, что они из Америки.

Занятия проходили в Харьковской области, при этом американцы жили отдельно от украинских солдат.

«Они жили отдельно: заканчивались занятия — они уезжали, и мы уезжали», — добавил военнопленный.

Ранее RT сообщил, что пленный солдат ВСУ, уроженец Брянска, рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев.