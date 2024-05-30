Военнообязанных украинок предупредили о штрафах

Военнообязанным гражданкам Украины следует своевременно обновлять учетные данные с момента вступления в силу закона о мобилизации, в противном случае им будут выписывать штраф. Об этом заявил начальник Кременчугского районного военкомата Мирослав Волков, сообщило британское издание Telegraph .

Штраф для военнообязанных женщин будет составлять от 17 до 25,5 тысячи гривен, то есть примерно от 415 до 625 долларов. На военный учет в военкоматы необходимо становиться в том числе работницам медицинской и фармацевтической сфер в возрасте от 18 до 60 лет.

Правительство Украины в мае 2024 года постановило, что без военного билета военнообязанные женщины не смогут устраиваться на работу до 2026 года.

Ранее политолог Юрий Романенко рассказал, какой ущерб экономике Украины нанесла мобилизация. По его словам, в стране возникла нехватка кадров во многих сферах.