Военному повару дали 17 лет за убийство командира в зоне СВО

Старший повар мотострелкового батальона Максим Парилов убил своего командира в зоне специальной военной операции и получил 17 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

Апелляционный военный суд подтвердил приговор Южного окружного военного суда и лишил осужденного звания сержанта.

ЧП случилось в марте прошлого года на передовой. Ночью Парилов, мобилизованный в 2023 году, распивал спиртное с сослуживцем в землянке. Взяв автомат Калашникова, он начал стрелять, а когда командир взвода попытался его остановить, выпустил в него 11 пуль. Три пули попали в голову, остальные — в тело.

После убийства Парилов предложил сослуживцам скрыть тело. Утром его задержали с признаками опьянения. На суде он полностью признал вину.

Адвокаты просили смягчить наказание, ссылаясь на отсутствие следов пороха на руках подсудимого и его положительные характеристики. Суд учел, что у Парилова трое детей и статус ветерана боевых действий, но оставил приговор без изменений, признав убийство в состоянии опьянения особо тяжким преступлением.

Ранее RT сообщил, что суд приговорил к 27 годам тюрьмы уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища. В октябре 2023 года Семенов доставил на празднование годовщины выпуска училища алкоголь и торт, в которых был медицинский препарат в токсических дозах.