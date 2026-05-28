Военно-тактическую игру для подростков провели в Ленинском округе

Военно-тактическая игра «Диверсант» впервые прошла на территории парка «Апаринки» в Ленинском округе. Участие приняли 12 воспитанников военно-патриотического клуба «Застава» и 21 ученик из Видновского художественно-технического лицея и Видновской школы № 10.

Игра прошла в рамках патриотического проекта «Наставник Z — Традиция Побеждать». Ветеран СВО, депутат Совета депутатов Ленинского округа, член Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Белитский отметил, что главная цель игры — заставить детей стратегически мыслить в условиях, максимально приближенных к реальным. Молодежь подошла к задачам с рвением и серьезностью, как настоящие взрослые военные: они детально продумывали тактику, точки сбора и эвакуации.

По легенде, условный враг проник на территорию и находится в заданной точке. Задача участников — найти его, провести допрос и выявить цель проникновения. В процессе выполнения миссии каждый выполнял функции своей роли — командира, его заместителя, военного медика и других.

«Опыт, полученный в ходе таких игр, поможет ребятам в жизни — ставить цели, работать в условиях многозадачности, стратегически и критически мыслить, брать на себя ответственность», — добавил Дмитрий Белитский.

Проект будет развиваться в Ленинском округе, открывая новые возможности для патриотического воспитания и практической подготовки молодежи.