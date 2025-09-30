Военно-спортивные соревнования школьников прошли в Богородском округе

Участниками спортивного мероприятия, посвященного памяти бойца СВО Тимофея Егорова, стали учащиеся старших классов Центра образования № 23. Соревнования провели уже в третий раз, за это время они уже стали настоящей традицией.

Центр патриотического воспитания «Динамит», который носит имя героя СВО, также принял участие в мероприятии. Ребята показали не только физическую подготовку, но и командный дух, что является важной частью военно-патриотического воспитания. Победу одержал 11-й «А» класс.

Тимофей Егоров родился в поселке Обухово. Получил среднее образование в обуховской школе, а затем окончил Ногинский педагогический колледж по специальности «Физическая культура». С детства был воспитанником, а позже — тренером военно-патриотического клуба «Стратилат-Восток» в городе Электроугли. Срочную службу Тимофей проходил в рядах Воздушно-десантных. В октябре 2022 года был мобилизован. Погиб Тимофей в феврале 2023 года, выполняя воинский долг в зоне СВО.