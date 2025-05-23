Военно-спортивные соревнования прошли в Богородском округе

Состязания провели на территории спортивного комплекса «Обухово». В ходе испытаний команды показали свою силу, ловкость, выносливость и командный дух.

Мероприятие было посвящено памяти рядового Тимофея Егорова, участника специальной военной операции. Турнир собрал девять команд, состоящих из учащихся шестых и седьмых классов Центра образования № 23.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился депутат Богородского округа Владимир Козынченко. Он наградил ребят грамотами за проявленные усилия и спортивные достижения.

Организатором мероприятия стал Центр патриотического воспитания «Динамит», именно такой позывной был у Тимофея Егорова. Соревнования стали важным шагом к сохранению и передаче исторической памяти о подвигах наших бойцов.

Тимофей Егоров ушел на фронт в октябре 2022 года. В феврале 2023 года его не стало. Его отец Захар Егоров в память о сыне решил создать Центр патриотического воспитания «Динамит» и начал проводить такие соревнования.

В теплой и дружеской атмосфере участники смогли не только посоревноваться, но и обменяться опытом, завести новые знакомства и укрепить дух товарищества.