Военно-спортивному центру «Маргеловец» в Серпухове исполнилось 12 лет

Сегодня 12 лет отметил Серпуховский военно-спортивный центр «Маргеловец», который готовит ребят к службе в армии и воспитывает настоящих патриотов. В учреждении занимаются более 60 человек.

За все время в «Маргеловце» провели свыше 200 полевых выходов и практических занятий, 400 прыжков с парашютом. Своим воспитанникам центр помогает выбрать профессию. Так, 20 ребят прошли службу в Воздушно-десантных войсках и войсках специального назначения. Еще 20 выпускников учатся и работают в филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове.

Заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова поблагодарила основателя военно-спортивного центра «Маргеловец» Константина Оболонкова за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

«Спасибо и сыну Константина, Александру, который продолжает дело отца, а также всем курсантам, которыми гордится Серпухов. Мы всегда будем помнить тех, кто сейчас служит, и тех, кого уже нет с нами», — отметила она.

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших, среди которых был и педагог центра, Герой специальной военной операции Владимир Алексеев.